My Hero Academia: Tsuyu entra in azione col cosplay di Amanda

My Hero Academia è un mondo concentrato principalmente su Izuku Midoriya e il suo rivale Katsuki Bakugo, ma ciò non vuol dire che Kohei Horikoshi non abbia dato spazio anche ad altri personaggi. Tra questi c'è Tsuyu Asui, compagna di classe di Deku e degli altri protagonisti.

La ragazza dalle caratteristiche di una rana giapponese è stata tra le prime a stringere amicizia con il protagonista di My Hero Academia dopo l'assalto dell'Unione dei Villain al campo d'allenamento della Yuei. Nella sua versione da eroina, Tsuyu si presenta con un abito verde e nero molto elastico, con alcune cinghie e cinture che contengono oggetti che possono essere utili in varie situazioni.

La cosplayer Amanda Amy si è lanciata nel mondo di My Hero Academia e ha provato a replicare questa versione di Tsuyu. Ovviamente ci sono diverse difficoltà nel preparare un cosplay di Tsuyu Asui, e con le foto che ha caricato su Instagram ha deciso anche di mostrarci una piccola fase della preparazione. Come sapranno i fan di My Hero Academia, Tsuyu ha i capelli neri molto molto lunghi, per questo subito prima della foto si è fatta aiutare per farli apparire più rigidi in aria. In basso potete dare uno sguardo a questa realizzazione.

Vi segnaliamo anche il cosplay di Tsuyu di KendelB e il doppio cosplay con Uraraka.