My Hero Academia, ecco il tutorial per creare le scarpe di Deku

Uno dei prodotti più seguiti della stagione anime autunnale 2022 è senza dubbio la sesta stagione di My Hero Academia. I giovani eroi della Yuei sono cresciuti molto, tanto da trovarsi ad affiancare i professionisti in una guerra contro il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, guidato dal temibile Shigaraki Tomura.

Shigaraki è riuscito a potenziarsi con successo, diventando un nemico dotato di una forza fuori da ogni logica. In My Hero Academia 6x07 solo l'intervento di Deku ha permesso a Eraserhead di salvarsi da un colpo fatale. Il professore della Yuei, grazie al suo quirk che cancella i quirk, è una pedina fondamentale nello scacchiere degli eroi, che non possono assolutamente permettersi di perdere.

Il protagonista di My Hero Academia Deku ha già avuto, quindi, un grande momento di gloria nella sesta stagione, dando ancora una volta motivo ai fan di omaggiarlo. L'utente Twitter @Tsu_ku_ru_san ha pubblicato un video tutorial per creare delle scarpe di Deku fai da te, che potete vedere in calce a questa notizia. Utilizzando solo del cartone e diversi tipi di colla, il risultato raggiunto da @Tsu_ku_ru_san è davvero sorprendente, e una volta pitturato farebbe sicuramente una bella figura come oggetto da esposizione.

Nel trailer di My Hero Academia 6x08 c'è però poco spazio per Deku e le sue scarpe. La puntata si prospetta incentrata sullo scontro tra Yaoyorozu e Gigantomachia, entrambi accompagnati dai propri alleati. Chi avrà la meglio?