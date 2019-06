My Hero Academia: Twice ritrova il suo amico Giran in pessime condizioni

Il capitolo 232 di My Hero Academia è stato pieno di risolvi interessanti. Il Quirk di Redestro è stato svelato, risultando pericolosamente simile a quello di All For One e in grado di sferrare attacchi micidiali.

Poco prima di ammirare la forza del capo dell'armata, tuttavia, Twice raggiunge Redestro al piano in cui tengono come ostaggio il suo amico Giran, si riunisce col villain ma le sue condizioni sono davvero poco felici e fanno inalberare ancor di più Twice. Giran è stato infatti torturato senza pietà, perdendo sia le dita della mano sinistra che quelle della destra, generando una sensazione di turbamento nel suo amico. Ecco lo scambio di battute tra i due:

"Giran! Le tue dita! Te l'hanno tagliate. Dannazione, anche la tua mano destra! Era la mano con cui fumavi le tue sigarette!"

Giran risponde:

"Non ti devi scusare! Le persone che non hanno fatto nulla di sbagliato non devono scusarsi!

Il capitolo prosegue con la volontà di Redestro di uccidere Giran, costringendo Twice a generare dei cloni degli altri membri della League of Villains. Shigaraki è quello che riesce a resistere di più sotto i massicci colpi del villain. Successivamente il vero Shigaraki riesce a raggiungere la torre di controllo dell'armata riducendola in brandelli grazie al suo Quirk; Redestro ne esce illeso confermando ancora una volta la sua spaventosa forza, e l'ultima pagina del capitolo prepara uno scontro all'ultimo sangue.

Redestro ci ha anche informato durante il capitolo 232 di una precedente società di eroi regolamentata da leggi piuttosto ferree, rafforzando ancor di più i suoi ideali anarchici propugnati in origine da Destro. Siamo infatti venuti a conoscenza della discriminazione di cui stati oggetto i possessori di quirk in precedenza, se volete saperne di più leggete il nostro articolo.