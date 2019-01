My Hero Academia: Two Heroes, arriva il trailer italiano di Dynit

Il lungometraggio di My Hero Academia: Two Heroes sta per sbarcare in Italia dopo aver sbancato sia nel box office giapponese che in quello statunitense, nonostante in quest'ultimo abbia avuto una proiezione limitata.

A due mesi dall'arrivo ufficiale, Dynit ha deciso di pubblicare in un post sulla sua pagina Facebook il primo trailer italiano di My Hero Academia: Two Heroes, dandoci così un assaggio delle voci coinvolte.

Così come negli Stati Uniti, anche in Italia la pellicola sarà proiettata a giorni limitati, esattamente il 23 e 24 marzo. Nel trailer, che potete vedere nel post in calce, vediamo in meno di un minuto, la presentazione del film, passando prima per le note scene dei primi episodi in cui Midoriya riesce a instaurare un rapporto con All Might e ad ottenere il suo quirk, fino alle immagini che trattano la trama vera e propria, con l'arrivo sull'isola artificiale e i villain che i protagonisti dovranno affrontare.

La trama di My Hero Academia: Two Heroes è la seguente "Midoriya e All Might, insieme al resto della classe della U.A., ricevono degli inviti per partecipare all'I-Expo, una delle più importanti mostre dedicate ai supereroi, tra quirk e gadget innovativi. Durante la fiera, Deku stringerà amicizia con Melissa, una ragazza senza quirk proprio come lo era lui. All'improvviso, fanno la loro apparizione dei villain che mettono fuori gioco i sistemi di sicurezza dell'I-Expo, e c'è una sola persona che può salvare la situazione: All Might".