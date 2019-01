My Hero Academia: Two Heroes, la data di uscita italiana del film

Sapevamo già, grazie all'annuncio effettuato durante Lucca Comics & Games 2018, che My Hero Academia: Two Heroes arriverà nei cinema italiani durante la primavera del 2019. Ora, grazie alle recenti novità in casa Dynit, sappiamo la data di uscita specifica nelle nostre sale.

L'abbiamo appreso grazie alla visione al cinema di Voglio mangiare il tuo pancreas, il film che Dynit ha portato in sala per tre giorni dal 21 al 23 gennaio scorso. Prima della visione della pellicola di Shinichiro Ushijima, infatti, sono stati trasmessi alcuni trailer dei film che comporranno la stagione primaverile degli anime al cinema in collaborazione tra l'editore e Nexo Digital.

My Hero Academia: Two Heroes sarà disponibile in Italia per un evento di soli due giorni, i prossimi 23 e 24 marzo. Le date corrispondono al weekend, sabato e domenica. La scelta di questa finestra è figlia probabilmente delle parole che Carlo Cavazzoni ha riservato al pubblico durante la conferenza Dynit a Lucca: essendo il film tratto dalla serie ispirata al manga di Horikoshi un prodotto che si rivolge principalmente a un pubblico giovanissimo, la proiezione sarà disponibile durante giorni feriali in cui, notoriamente, non c'è scuola o università.

Ricordiamo che Two Heroes si colloca cronologicamente tra la seconda e la terza stagione anime di My Hero Academia: Allmight verrà invitato da un vecchio amico durante un expo scientifico e il Simbolo della Pace decide di portare con sé il suo pupillo Midoriya Izuku, insieme ad alcuni suoi compagni di classe del liceo Yuei.

Andrete a vedere la pellicola?