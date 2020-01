In contemporanea con la proiezione del nuovissimo My Hero Academia: Heroes Rising e con la trasmissione della quarta stagione dell'anime di Studio Bones, la serie di Kohei Horikoshi sbarca su Amazon Prime Video con il suo primo lungometraggio ufficiale: Two Heroes. Andiamo a ripercorrere insieme la timeline degli eventi per prepararci alla visione.

My Hero Academia inizia con l'ingresso del protagonista Izuku "Deku" Midoriya nel Liceo U.A., nella primavera di in un anno non specificato tra il 2000 e il 2098. La prima stagione dell'anime di Studio Bones racconta l'allenamento del protagonista e le prime simulazioni di combattimento per gli aspiranti eroi della classe 1-A.



Gli avvenimenti della seconda stagione si svolgono in estate, e includono gli eventi del Festival Sportivo e del Killer di eroi Stain. My Hero Academia: Two Heroes è ambientato tra la seconda e la terza stagione dell'anime, ovvero dopo lo scontro con Stain e prima dell'inizio della stagione autunnale.

La terza stagione, ambientata tra l'estate e l'autunno, racconta dell'addestramento nei boschi, della resa dei conti tra All for One e All Might e dell'esame per l'ottenimento della licenza provvisoria da eroi. La quarta stagione, trasmessa attualmente su VVVVID, include invece gli archi narrativi della Shie Hassaikai e del Festival della Cultura, entrambi ambientati subito prima dell'inizio dell'inverno.

Gli avvenimenti della stagione invernale saranno adattati nella quinta stagione dell'anime di Studio Bones, a cui seguirà il secondo lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising.

My Hero Academia: Two Heroes è ora disponibile su Amazon Prime Video, Netflix, e a noleggio su VVVVID (€4,99). Nel caso in cui non l'aveste ancora recuperato vi consigliamo di farlo al più presto, in modo da non perdervi nemmeno le briciole dell'avventura di Midoriya & Co.