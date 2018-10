My Hero Academia: Two Heroes, ecco le copertine ufficiali della versione home video

L'attesa per il primo film dedicato alla serie animata del momento, My Hero Academia: Two Heroes, cresce a vista d'occhio. Dopo l'annuncio dell'arrivo della versione home video, ora possiamo ammirare come tale edizione apparirà una volta sul mercato, grazie alle splendide immagini scelte come copertine per le custodie DVD e Blue-ray.

Il fenomeno rappresentato dalla serie di Kohei Horikoshi My Hero Academia ha ormai raggiunto una popolarità e una fama innegabile, con appassionati sparsi in tutto il mondo. Questo ha portato il franchise a raggiungere il suo naturale sbocco multimediale, rappresentato dalla prima pellicola dedicata a questo universo, intitolata My Hero Academia: Two Heroes.

Il lungometraggio ha avuto un successo strepitoso, sia al botteghino giapponese che sul mercato statunitense, dove è diventato uno dei film d'animazione più remunerativi della storia. Dopo la sua uscita nelle sale, avvenuta ormai da alcuni mesi, i fan hanno avuto anche la notizia dell'arrivo sui mercati della versione home video. Le versione DVD e Blu-Ray arriveranno a disposizione degli acquirenti giapponesi a partire dal 13 febbraio 2019, come appreso recentemente. Nelle ultime ore invece sono state pubblicate (sulla pagina Facebook ufficiale di My Hero Academia) le copertine delle suddette edizioni, che, come possiamo vedere, ritraggono sia i nostri eroici studenti della classe 1-A, sia l'eroe numero 1 nonché indiscusso simbolo della pace mondiale, All Might.

Cosa pensate di queste immagini copertina scelte per la versione home video? Vi piace?

Ricordiamo che My Hero Academia: Two Heroes è stato distribuito negli Stati Uniti da Funimation, mentre non si sa niente del possibile arrivo in Italia. Ecco la sinossi ufficiale della pellicola:

“Deku e All Might ricevono un invito all’I-Expo, la principale esposizione al mondo di Quirk e oggetti innovativi per eroi. Tra l’eccitazione, gli sponsor, le offerte e i professionisti, Deku incontra Melissa, una giovane ragazza priva di Quirk, proprio come era lui un tempo. All’improvviso il sistema di sicurezza dell’I-Expo viene hackerato dai villain e un sinistro piano viene messo in moto. Questa è una seria minaccia per la società degli eroi e solo un uomo può risolvere il problema, il simbolo della pace, All Might.”