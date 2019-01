My Hero Academia: Two Heroes è il film animato con il miglior incasso in America

In attesa dell'arrivo del film doppiato in italiano che Dynit ha promesso al pubblico durante Lucca Comic & Games, My Hero Academia: Two Heroes si conferma essere un successo a livello globale. Nella giornata di ieri, il famoso sito Box Office Mojo ha rivelato ulteriori dettagli sull'andamento nel cinema statunitense del lungometraggio animato.

Ebbene, come potete vedere dai dati nella fonte, My Hero Academia: Two Heroes è stato un vero e proprio successo per il mercato americano. La pellicola che ha visto protagonisti Izuku Midoriya, All Might e gli altri eroi della U.A. ha fatto man bassa di spettatori piazzandosi al primo posto del 2018 per il film anime con il miglior incasso.

My Hero Academia: Two Heroes si è piazzato al 149° posto nella classifica generale dei film più visti negli Stati Uniti, con 5.754.556 dollari di incasso, un ottimo traguardo per una pellicola tratta da un manga. Inoltre, va anche ricordato che la programmazione prevista nei cinema, partita dal 25 settembre, era soltanto di una settimana, poi estesa di altri due giorni a causa dell'ampissimo successo riscontrato. L'unico film anime ad aver fatto meglio è stato Dragon Ball Z: La resurrezione di 'F', che superò il traguardo degli otto milioni di dollari.