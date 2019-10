My Hero Academia: Two Heroes, il film arriva su Italia 2!

My Hero Academia è un'opera molto amata anche in occidente, grazie ad alcune tematiche che le hanno permesso di spiccare persino nel nostro Paese. Molto presto, infatti, sarà possibile ammirare il primo originale lungometraggio del franchise in prima serata su Italia 2.

Quasi in concomitanza con l'uscita nipponica di My Hero Academia: Heroes Rising, il palinsesto di Mediaset legato all'animazione si arricchisce con una delle pellicole più amate dagli appassionati. Two Heroes, infatti, debutterà su Italia 2 il prossimo venerdì 1° novembre, in prima serata a partire dalle 21:15. Una scelta molto particolare, in prossimità del Lucca Comics, che lascia aperto lo spiraglio di un probabile annuncio da parte dei distributori del secondo film originale.

Non ci resta, dunque, che attendere l'inizio di novembre per poter riammirare un lungometraggio interessante e visivamente maestoso, frutto del meticoloso lavoro di Studio Bones. E a proposito del film, avete dato un'occhiata alla nostra Recensione di My Hero Academia: Two Rising?

La trama del film narra di un'avventura originale di Deku e All Might che, giunti nella speciale città fortificata di I Island, per partecipare a una evento speciale sull'oggettistica per Hero, vengono ostacolati da un nuovo temibile e minaccioso villain.



E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare annuncio arrivato tramite le pagine di Cartoonfun.it? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.