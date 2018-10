My Hero Academia: Two Heroes, il film raggiunte un traguardo storico al botteghino

Dal suo debutto nelle sale americane il 25 settembre, My Hero Academia: Two Heroes ha raggiunto il podio dei film d'animazione che hanno incassato di più in America nella Storia. Il risultato è davvero impressionante, soprattutto considerata la sua tiratura limitata e la sola settimana di programmazione.

Non ci sono dubbi che il franchise di My Hero Academia sia ormai uno tra i più celebri nel panorama mondiale, con il suo manga e il suo adattamento anime diventati un must per qualsiasi fan della narrazione giapponese. Per questo non ci si poteva aspettare niente che non fosse un successo dal primo lungometraggio dedicato alla serie, My Hero Academia: Two Heroes. Tuttavia, nonostante il clamoroso successo già avuto in patria, il risultato ottenuto in America va oltre molte previsioni della vigilia.

Infatti, a meno di una settimana dalla distribuzione nei cinema, il film ha totalizzato oltre i due milioni e mezzo di dollari al botteghino, puntando, entro la fine del suo limitato periodo di programmazione, a superare il fatidico muro dei tre milioni. Per ora, tanto per rendere l'idea, è dietro soltanto a titoli dalla risonanza planetaria come Dragon Ball Z: La resurrezione di F e Your Name.

Qualsiasi dovesse essere il risultato finale, il destino di My Hero Academia sembra quello di sbriciolare record su record.

My Hero Academia: Two Heroes non ha ancora una data d'uscita italiana. My Hero Academia è una serie animata giunta alla terza stagione, con la quarta già ufficializzata e in lavorazione. Il manga da cui è tratta è disegnato da Kohei Horikoshi. in Italia è stata trasmessa in simulcast su VVVVID e in italiano su Italia 2 dal settembre di quest'anno.