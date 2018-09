My Hero Academia: Two Heroes, la nuova clip mostra un giovane All Might in azione

Una nuova clip di My Hero Academia: Two Heroes, rilasciata in esclusiva per Comicbook.com, mostra un giovane All Might in azione. La pellicola originale ha riscosso molto successo nel Sol Levante, e attualmente ha cominciato la sua corsa al box office americano e canadese, tuttavia non ci sono ancora notizie per una release europea.

Comicbook.com ha pubblicato in esclusiva un nuova clip del film originale My Hero Academia: Two Heroes (che potete trovare nel link qui accanto). Il video è ambientato in California, e comincia in una strada trafficata al di fuori di un casinò in una pacifica giornata di sole. Tuttavia, la pace viene spezzata quando un villain irrompe nell'area dopo aver rubato qualche milione di dollari dal casinò.

Il cattivo è determinato a fuggire dopo la rapina, e non si fa scrupoli a devastare la zona. La scena prosegue, e vede una coppia di Pro Hero americani cercare di fermare il villain, ma alcuni missili ben mirati impediscono loro di inseguirlo. Nella fretta di fuggire, il cattivo arriva molto vicino dallo schiacciare una famiglia che si trovava in auto, ma per fortuna, un giovanissimo All Might si trovava nei paraggi dell'accaduto.

Più veloce della luce, All Might sferra un potete colpo al villain in fuga, e rassicura la famiglia che ha salvato che tutto andrà bene ora che c'è lui. Il futuro N°1 Hero - nonché Simbolo della Pace - salva la situazione che altri eroi non sono riusciti a impedire, dimostrandosi già in giovane età un eroe degno dello One For All.

My Hero Academia: Two Heroes non ha ancora una data d'uscita italiana.