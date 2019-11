My Hero Academia: Two Heroes, la pellicola andrà in onda stasera su Italia 2

Non è una settimana particolarmente cospicua per i fan di My Hero Academia: sia il manga che l'anime sono attualmente in pausa, ma nel caso non abbiate ancora visto il primo lungometraggio del franchise, potrete recuperare stasera su Italia 2.

La pellicola, infatti, sarà disponibile alla visione in serata sul canale in questione, a partire dalle 21:15.

Il film narra una storia originale che vede come protagonisti All Might e Deku. Il simbolo della pace riceve un chiamata da un vecchio amico che lo invita a fargli visita, così chiede al suo pupillo di partire con lui verso un'isola artificiale.

Ovviamente le cose non andranno per il verso giusto, e i nostri eroi dovranno ricorrere a tutte le loro forze per contrastare la minaccia che si abbatte su di loro. Non vi diciamo altro per non rovinarvi la visione, ma nel caso in cui abbiate già visto il film e desideriate un'analisi più approfondita, qui troverete la recensione di My Hero Academia: Two Heroes.

Nel mese di Dicembre, invece, in Giappone arriverà nelle sale il secondo lungometraggio del brand, My Hero Academia: Heroes Rising, in cui Deku e Bakugo saranno i protagonisti. Dai trailer che abbiamo visto sinora, il film dovrebbe narrare un segmento narrativo che l'autore doveva inserire nell'arco conclusivo del manga, salvo poi cambiare idea trasformandolo in un film.

Speriamo vivamente che anch'esso arrivi in Italia, dopo la distribuzione del primo.

My Hero Academia: Two Heroes tornerà al cinema in alcune sale selezionate nel mese di Marzo.