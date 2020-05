My Hero Academia: Two Heroes, il romanzo tratto dal film arriva in Italia a giugno

Lo scorso gennaio vi abbiamo parlato per la prima volta dell'arrivo in Italia del romanzo di My Hero Academia: Two Heroes, ed oggi, quattro mesi dopo, Star Comics ha finalmente risolto i problemi di distribuzione causati dal Coronavirus ed è pronta a lanciare l'opera. Qui sotto potete leggere il comunicato stampa inviatoci pochi istanti fa.

"My Hero Academia - The Movie: Two Heroes è stato il primo film di animazione tratto dal conosciutissimo e sempre più apprezzato manga del grande Kohei Horikoshi. Dopo esservelo gustato a marzo 2019 al cinema, e successivamente in home video, tv e su Netflix, ora potrete leggerne il romanzo, in arrivo a giugno in fumetteria, libreria e store online. I personaggi che avete imparato ad amare nel corso degli anni in My Hero Academia insieme a nuovi e vecchi amici, partiranno per una nuova e indimenticabile avventura. Siete pronti per affrontarla insieme a loro?

Arriva in Italia la light novel tratta da questo avvincente lungometraggio, in cui Midoriya e compagni dovranno affrontare un’avventura fuori programma dandoci tra l’altro occasione di scoprire qualcosa di più sul passato del mitico All Might. Il grande Hero si reca infatti sulla gigantesca isola artificiale di I-Island per incontrare un vecchio amico, il geniale scienziato Dave, e la figlia di quest’ultimo, Melissa. Ma c’è qualcuno che, con l’obiettivo di distruggere la società degli Heroes, trama in segreto e si prepara a colpire proprio durante il grande raduno scientifico in programma sull’isola…".

Il romanzo sarà disponibile da mercoledì 3 giugno 2020 in fumetteria, libreria e store online, ad un prezzo 15,00€, e sarà composto da 192 pagine.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati all'acquisto? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del film My Hero Academia: Two Heroes.