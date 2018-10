My Hero Academia: Two Heroes si aggiudica un altro traguardo storico al botteghino

My Hero Academia: Two Heroes sta continuando la sua scalata alla vetta dei film d'animazione più remunerativi di sempre negli Stati Uniti, con un incasso che, al 2 ottobre, ha superato i 5 milioni di dollari, e che di conseguenza lo pone al secondo posto della classifica, nonostante la distribuzione limitata.

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di come My Hero Academia: Two Heroes, la prima pellicola tratta dalla serie creata da Kohei Horikoshi, stesse per raggiungere lo storico traguardo dei 3 milioni di dollari d'incasso. A quanto pare il film sembra voler prendere spunto dai propri protagonisti, dato che non accenna ad arrestare la sua corsa. Secondo le informazioni diffuse da Box Office Mojo, il film ha infatti raggiunto, alla data del 2 ottobre, un incasso totale di 5'117'633 di dollari, cifra che lo proietta dritto dritto al secondo posto nell'olimpo dei film d'animazione più proficui di sempre.

Considerata anche la sua limitata distribuzione, è un risultato davvero impressionante, superato solamente dal film Dragon Ball Z: La resurrezione di F, che oltrepassò addirittura gli otto milioni di dollari. Tale traguardo deve non solo essere la dimostrazione definitiva dell'incredibile popolarità raggiunta dalla serie, ma deve anche essere contestualizzato rispetto ai concorrenti che ha detronizzato, come il precedente numero 2 della classifica, e cioè Your Name di Makoto Shinkai, un vero e proprio fenomeno culturale planetario.

Ricordiamo che My Hero Academia: Two Heroes è distribuito nelle sale americane da Fanimation, e rimarrà disponibile, in via eccezionale, ancora per due giorni. Ecco come il distributore descrive la sinossi del film:

"Deku e All Might ricevono un invito per l'I-Expo, la più importante mostra di Quirk e oggetti innovativi per supereroi del mondo! Tra l'eccitazione generale, gli sponsor e le offerte, Deku incontra Melissa, una ragazza senza Quirk come era lui in origine. Improvvisamente il sistema di sicurezza dell'I-Expo viene manomesso da dei villain, e un piano malvagio ha inizio. Si tratta di un problema serio per la società degli eroi, e solo un uomo ha la chiave per uscirne, il simbolo della pace, All Might."

My Hero Academia: Two Heroes non ha ancora una data d'uscita italiana. My Hero Academia è una serie animata giunta alla terza stagione, con la quarta già ufficializzata e in lavorazione. Il manga da cui è tratta è disegnato da Kohei Horikoshi. in Italia è stata trasmessa in simulcast su VVVVID e in italiano su Italia 2 dal settembre di quest'anno.