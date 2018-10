My Hero Academia: Two Heroes, svelata la data di uscita home video per il Giappone

My Hero Academia: Two Heroes, il primo film animato della serie di Kohei Horikoshi, è uscito negli ultimi mesi sia in Giappone che in America, ottenendo ottimi risultati anche al botteghino statunitense. Il film, come recentemente svelato, uscirà in Giappone, in DVD/BLU-RAY, il prossimo anno.

Il titolo sarà disponibile nel mercato home video giapponese a partire dal 13 febbraio 2019.

Il film è uscito nelle sale giapponesi il 3 agosto 2018, mentre, in America, il 25 settembre. Il titolo uscirà inoltre in Inghilterra verso dicembre e in Francia / Germania verso febbraio 2019. Non si sa ancora niente, invece, per una data italiana.

Di seguito potete trovare la sinossi proposta da Funimation:

“Deku e All Might ricevono un invito all’I-Expo, la principale esposizione al mondo di Quirk e oggetti innovativi per eroi. Tra l’eccitazione, gli sponsor, le offerte e i professionisti, Deku incontra Melissa, una giovane ragazza priva di Quirk, proprio come era lui un tempo. All’improvviso il sistema di sicurezza dell’I-Expo viene hackerato dai villain e un sinistro piano viene messo in moto. Questa è una seria minaccia per la società degli eroi e solo un uomo può risolvere il problema, il simbolo della pace, All Might.”

Sapevate che il successo del film, in America, è stato tale da allungare il periodo di presenza del titolo nelle sale statunitensi?

Vi ricordiamo, inoltre, che la quarta stagione dell’anime, come rivelato dallo Studio BONES, è già in produzione.