My Hero Academia: Two Heroes sarà trasmesso questa sera su Italia 2

Di My Hero Academia ne parliamo oramai giornalmente, vuoi per qualche novità in merito al manga, vuoi per quanto concerne la quarta chiacchieratissima stagione o, ancora, a causa della nuova pellicola animata dedicata al franchise recentemente giunta nei cinema giapponesi e già rivelatasi un successo in termini di vendite.

Insomma, quello che stiamo vivendo è un ottimo momento per essere fan del franchise di Kohei Horikoshi, ma oggi torniamo a parlarne per un altro motivo, legato specificatamente al territorio italiano. Nel corso di queste ultime ore, infatti, è stato annunciato che la prima pellicola dedicata a My Hero Academia e intitolata My Hero Academia: Two Heroes, verrà trasmessa questa sera - più nello specifico alle 21:30 - su Italia 2, una notizia che sicuramente farà la felicità di molti. Tra l'altro, non è la prima volta che My Hero Academia Two Heroes viene trasmesso in Italia, segno dell'interesse che vi è dietro all'IP anche nel nostro paese.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, il film narra le vicende di Deku e All Might dopo che i due hanno ricevuto un invito per raggiungere un'enorme isola mobile conosciuta come I-Island. Quello che dovrebbe essere un viaggio di piacere si trasforma però in un incubo quando le difese dell'isola vengono superate da dei Villain che prendono in ostaggio i vari ospiti presenti.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di My Hero Academia Two Heroes.