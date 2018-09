My Hero Academia: Two Heroes, una clip in lingua inglese del film di animazione

Le sale cinematografiche americane stanno per accogliere My Hero Academia: Two Heroes, il primo film di animazione della serie tratta dal manga di Kohei Horikoshi. Per l'occasione, ecco una clip video della pellicola doppiata in inglese.

Il trailer ci permette, oltre che di ammirare qualche sequenza di My Hero Academia: Two Heroes, anche di conoscere il cast americano del film e di familiarizzare con le voci in inglese. Ricordiamo che il franchise, proprio in suolo americano, ha riscosso un successo notevole e risulta attualmente tra gli anime di maggior successo.



Di seguito la sinossi ufficiale del film, uscito in Giappone lo scorso 3 agosto:



"All Might riceve un invito da un vecchio amico che partecipa alla premiere mondiale di un'importante conferenza scientifica, intitolata 'I Expo', che si tiene su un'isola oltreoceano chiamata I Island. Tuttavia, un misterioso nemico attacca l'expo e pianifica di scuotere l'organizzazione degli eroi. Riuscirà Deku a salvare tutti da questa crisi senza precedenti?"



Il film sarà ambientato dopo la Stagione 2 della serie animata e prima degli eventi della Stagione 3, che è attualmente in corso in Giappone e che possiamo visionare ogni settimana in simulcast italiano sulla piattaforma streaming VVVVID.



Purtroppo ancora non sappiamo se il film uscirà anche nelle sale italiane.