My Hero Academia: Two Heros, Todoroki è protagonista della nuova clip

My Hero Academia: Two Heroes sarà presto proiettato negli Stati Uniti D'America e in Canada, e per festeggiare la distribuzione del film nelle sale occidentali, Funimation ha pubblicato una nuova clip della pellicola in uscita con protagonisti alcuni membri della Classe 1-A di Midoriya.

La clip vede Midoriya e gli altri suoi compagni di classe nascondersi durante quella che è probabilmente un'invasione da parte di alcuni villain. Tuttavia, Bakugo e Kirishima, che non sembra si trovassero con gli altri al momento dell'attacco, si ritrovano faccia a faccia con i villain in questione.

Bakugo, con la sua solita arroganza, affronta i due a testa alta, lasciando Kirishima sorpreso da quanto sia diretto. Inevitabilmente, uno dei villain lancia un attacco verso Bakugo, ma a sorpresa, Todoroki interviene per bloccarlo.

Il figlio di Endeavor afferma che la torre in cui si trovano (che deve essere alta considerando che si trovano all'80° piano) è stata invasa dai villain e che sta cercando di guadagnare tempo per far fuggire i suoi compagni.

Detto ciò, Todoroki crea un'enorme colonna di ghiaccio per far uscire Midoriya, Tenya e Yaoyorozu dalla stanza in cui si trovano e si prepara a un contrattacco insieme a Bakugo e Kirishima. Il film My Hero Academia: Two Heroes arriverà nelle sale americane il prossimo 25 Settembre. Purtroppo, non ci sono ancora notizie su una possibile release italiana.

Potete trovare la clip in calce alla notizia.