My Hero Academia: ulteriori spoiler sul capitolo 209 del manga

Manca pochissimo all'uscita del capitolo 209 di My Hero Academia sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ma in Rete emergono ulteriori spoiler legati ai prossimi sviluppi che potremo leggere nell'opera di Kohei Horikoshi. Tutti i nuovi dettagli sono dopo il salto!

Come emerge dal fan forum ufficiale di My Hero Academia su Reddit, infatti, possiamo leggere una nuova e importante anticipazione sul capitolo 209 dell'opera. Ecco il trafiletto, la cui traduzione dal giapponese all'inglese nella fonte originale è fornita da shibuyasmash.



"La classe A e Bakugo vengono elogiati per la vittoria conseguita nel quarto set di incontri e Allmight riferisce ai ragazzi di essere rimasto davvero impressionato. Bakugo allora rilascia un'esplosione e Deku risponde. La classe B decide di essere cauta contro Deku, che adesso dovrà partecipare al quinto set di incontri. Il protagonista afferma che diventerà un'esca per attirare i loro nemici. Intanto si sente All for One che dice: 'sento la voce del mio fratellino'".



A quanto pare, quindi, scopriremo ulteriori dettagli sul legame tra Izuku e il One for All: era lecito, in fondo, aspettarsi sviluppi nel momento in cui il protagonista sarebbe sceso in campo, considerato che proprio durante gli esami in corso Midoriya è venuto a conoscenza dei segreti riguardanti il potere donatogli da Allmight.