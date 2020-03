My Hero Academia: l'ultima puntata dell'anime si ricollega a Heroes Rising

La puntata più recente dell'anime di My Hero Academia, trasmessa ieri sulla piattaforma di streaming VVVVID, è propedeutica per contestualizzare l'equipaggiamento del nostro protagonista all'interno di Heroes Rising.

Nel film, il costume di Midoriya appare leggermente diverso rispetto alle precedenti iterazioni, e il motivo di questo cambiamento estetico si ricollega all'ultimo episodio dell'anime, in cui al giovane eroe viene conferito uno strumento di supporto che gli sarà utile per il controllo del One For All.

Mentre Deku è impegnato in una sessione di allenamento con All Might, viene improvvisamente interrotto da Hatsume, la solare studentessa del dipartimento di supporto della classe 1-H. La ragazza possiede un talento naturale per la creazione di congegni in grado di aiutare gli eroi nell'esercizio dei loro poteri.

Imbattendosi in Hatsume, Deku riceve un nuovo paio di guanti, che gli permetteranno di regolare con maggior precisione la frequenza dei suoi colpi e ridurre la possibilità di ulteriori lesioni agli arti causate da una gestione eccedente del Quirk.

Il pupillo di All Might ne ha testato immediatamente l'efficacia scontrandosi con Gentle, che insieme alla sua assistente era diretto alla U.A. per guastare il Festival Culturale e suscitare finalmente lo scalpore che l'avrebbe reso celebre.

My Hero Academia Heroes Rising è stato certificato "fresh" su Rotten Tomatoes. Durante il lungometraggio, Midoriya verrà messo a dura prova.