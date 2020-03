My Hero Academia: nell'ultimo capitolo c'è tutto l'acume di Hawks

Da ormai diversi capitoli il manga di My Hero Academia sta vivendo una fase narrativa particolarmente movimentata, con l'improvviso assalto degli eroi alla magione dell'Esercito di Liberazione. Se i villian sono, al momento, in una situazione di svantaggio, è tutto merito di Hawks, che ancora una volta dimostra di avere uno spiccato acume.

Nell'ultima uscita settimanale dell'opera di Kohei Horikoshi, infatti, apprendiamo la strategia orchestrata dall'eroe alato per svelare il luogo in cui si sono rifugiate le truppe di Shigaraki, le quali sono state colte alla sprovvista e ora si ritrovano in una posizione di svantaggio rispetto ai loro avversari.

Il piano di Hawks non sarebbe stato possibile senza l'indiretta collaborazione di Twice; l'eroe aveva adocchiato fin da subito il villian identificandolo come una terribile minaccia per via del suo Quirk, che se usato a dovere avrebbe costituito un vero e proprio asso nella manica nell'economia del conflitto.

Perciò, Hawks ha costruito un rapporto di fiducia con Twice, convincendolo di non appartenere più all'ideologia degli eroi e di voler abbracciare il credo di Destro. In virtù del suo carattere ingenuo e bonario, il villain ha creduto alle parole di Hawks - alla sua buona fede - fino a rivelargli i dettagli dell'organizzazione criminale, uno sbaglio fatale.

Hawks ha fatto tesoro delle sue rivelazioni e le ha recapitate agli eroi attraverso le sue piume, i quali non hanno perso tempo invadendo di soppiatto sia l'ospedale del Dr.Ujiko sia il nascondiglio principale dell'Esercito di Liberazione.

In una particolare vignetta, tuttavia, vediamo Hawks tenere in ostaggio il villain e contemporaneamente spezzare delle minuscole piume, che ipotizziamo servano a informare gli eroi di un'imminente situazione di pericolo.

Tra non molto infatti, Dabi irromperà nella stanza in cui Hawks detiene Twice, e un duello in svantaggio numerico non sarebbe facile da gestire perfino per un eroe del suo calibro.

