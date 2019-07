My Hero Academia: Umakoshi realizza un'illustrazione di Deku per l'anniversario del manga

Per celebrare il quinto anno di serializzazione del manga di My Hero Academia, il celebre animatore Yoshihiko Umakoshi ha illustrato il protagonista dell'opera nel suo stile peculiare.

L'artwork è stato pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale, e mostra un Deku finemente realizzato, in una posa che assomiglia molto a quella del primo episodio dell'anime, nel quale Midoriya si illumina di stupore vedendo gli eroi lottare davanti a lui.

Anche lo stile sembra essere riconducibile a quello della prima stagione o comunque della prima parte del manga, che presentava un tratto maggiormente cartoon e delle linee meno spigolose.

Successivamente la verve artistica di Horikoshi si è evoluta e con lei anche quella degli animatori di Studio Bones, che si sono adeguati alla nuova direzione tracciata dal sensei riuscendo a confezionare sempre un ottimo lavoro.

E gran parte della bontà dei disegni e delle animazioni presenti nell'anime è dovuta proprio a Umakoshi, che ha supervisionato, almeno nelle prime due stagioni, il lavoro complessivo dello staff apportando delle correzioni qua e la dove ce ne fosse bisogno. L'animatore non ha potuto partecipare ai lavori della terza stagione poiché era impegnato sul lungometraggio Two Heroes, e anche la sua presenza per la quarta stagione è in dubbio.

Proprio come lo scorso anno Umakoshi potrebbe essere al lavoro sul nuovo film che uscirà a dicembre, My Hero Academia Heroes: Rising, e dato che sarà un progetto più ambizioso del precedente ci aspettiamo che Umakoshi ne sia al timone.

Dopotutto il primo trailer della quarta stagione ci ha impressionato positivamente per quanto riguarda i disegni e i pochi scampoli di di animazioni che si sono viste, e la presenza già dai primi episodi di Yutaka Nakamura dovrebbe essere in grado di compensare l'assenza di Umakoshi, staremo a vedere.

