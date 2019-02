My Hero Academia: un'immagine con Bakugo in versione spazzaneve diventa virale

Scopriamo come l'idea di un appassionato nata per scherzare sul meteo e su una buffa notizia di cronaca, sia diventata il mezzo per rendere virale su Twitter uno dei personaggi di My Hero Academia. Stiamo parlando di Bakugo, che un fan immagina usare il suo potere per liberare le strade dalla neve.

My Hero Academia, il manga shonen opera di Kohei Horikoshi, è diventato ormai a livello planetario una specie di fenomeno culturale di massa. Vi abbiamo raccontato nelle scorse ore di un professore che ha usato un protagonista della serie, Shoto Todoroki, come espediente per porre un problema di chimica generale ai suoi studenti basato proprio sulle capacità che gli conferisce il suo straordinario Quirk.

Oggi vi raccontiamo invece di un altro caso in cui una commistione divertente tra mondo reale e My Hero Academia ha dato vita ad un piccolo fenomeno virale sui social network. Ci riferiamo in particolar modo al post pubblicato su Twitter dall'appassionato @juicepup, che potete vedere riportato in calce alla presente notizia.

Come avete modo di osservare anche voi, si tratta di una coppia di immagini relative entrambe alla recente ondata di maltempo che ha sommerso buona parte degli Stati Uniti d'America sotto una spessa coltre di neve. La prima trae ispirazione dalla seconda, e vede proprio uno dei personaggi principali di My Hero Academia disfarsi della neve a modo suo: stiamo parlando di Bakugo Katsuki, il rivale di Deku e possessore di un Quirk che lo rende in grado di creare le esplosioni. Il giovane studente-eroe è come si nota inferocito con le condizioni atmosferiche, e usa il suo potere di conseguenza, andando molto oltre ciò che sarebbe necessario, in perfetta armonia con il suo carattere.

L'altra immagini che ha ispirato l'artista è invece relativa ad un incredibile episodio avvenuto in Nord Dakota, dove un cittadino, stufo di spazzare la neve, ha imbracciato il proprio lanciafiamme e ha cominciato a battere le strade sparando fiammate sull'asfalto. Ovviamente l'uomo è stato arrestato, diventando presto una celebrità sul web.

Insomma, cosa ne pensate di questo strano modo di celebrare il caratteraccio di Bakugo? Pensate che i cambiamenti lasciati evidenziare dagli ultimi capitoli di My Hero Academia porteranno a mutare la sua visione da parte dei fan?