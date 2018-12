My Hero Academia: una Collector Box di Funko mostra due figure inedite

In un pacchetto speciale per collezionisti, Funko ha annunciato che saranno presenti due Funko Pop inediti dedicati al franchise di My Hero Academia. Si tratta, in particolare, della carinissima versione di Deku bambino con indosso il costume di All Might e del terrificante Pro Hero Endeavor. Andiamo a vedere come si presentano.

Più la popolarità di una serie aumenta, più si avrà la possibilità di ottenere qualsiasi genere di prodotto relativo a quella stessa serie, che si tratti di carte da gioco o di statue a grandezza naturale. Di sicuro, una delle serie di maggior popolarità al momento è senza dubbio My Hero Academia di Kohei Horikoshi, così come indubbiamente i Funko Pop sono tra i prodotti più ricercati dal grande pubblico negli ultimi tempi.

Per questo, la notizia di qualsiasi nuovo personaggio che si vada ad aggiungere alla già ampia lista di figure presenti nel catalogo Funko, viene accolta con gioia dai fan. Ebbene, un venditore australiano, Popultcha, ha comunicato che presto arriverà sul mercato una Collector Box dedicata al franchise, e che conterrà ben due Funko Pop inediti.

Il primo, probabilmente uno dei più desiderati in assoluto dagli appassionati, ritrarrà il nostro protagonista Izuku Midoriya, ma non nella sua forma tradizionale, bensì in quella della sua prima infanzia, in cui era impossibile vederlo senza la sua tuta di All Might per bambini. Come potete vedere voi stessi dall'immagine riportata, si tratta davvero di una delle figure più carine della collezione.

L'altro ritrarrà Enji Todoroki, in arte Endeavor, il potentissimo Pro Hero che ha nel fuoco la sua arma prediletta. Come potete osservare, il suo fascino si è mantenuto immutato anche nella versione stilizzata che ne ha dato Funko. Nella speciale raccolta sono inclusi anche una spilla di Shoto Todoroki, un portachiavi di Bakugo e un accessorio per matita di All Might.

Il prezzo al dettaglio sarà di 45 dollari, anche se ancora non si sa se sarà possibile acquistarlo un giorno anche in Europa. In Australia il pezzo arriverà dal febbraio del prossimo anno.

Che ne pensate? Vi piace questa Collector Box Funko? I due Funko Pop potrebbero entrare a far parte della vostra collezione dedicata a My Hero Academia se fosse possibile acquistarli da noi?