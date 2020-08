My Hero Academia: Una Himiko Toga mai vista in questa versione in 3DCG del personaggio

Nei giorni scorsi vi avevamo segnalato questa versione in 3DCG dei protagonisti di My Hero Academia, l'autore ha quindi deciso di creare un modello anche del celebre personaggio di Himiko Toga, condividendolo su Instagram.

Sono numerosi i fan dell'anime ispirato al manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi che sono curiosi di vedere una versione in 3DCG dell'opera e l'artista Hannu Koskinen ha deciso di accontentarli, creando dei modelli 3D dei celebri personaggi. Dopo aver mostrato come sarebbero i vari studenti della classe 1-A, Hannu si è occupato dei loro avversari, l'ultimo modello che ha creato è quello di Himiku Toga, che potete ammirare in calce alla notizia. Ecco il suo commento: "Ho avuto finalmente un po' di tempo per lavorare su Himiko e finire la sua maschera e il suo equipaggiamento. Sto anche facendo qualche piccolo cambiamento qua e là (i dettagli sono importanti). Non sono ancora convinto della forma del suo viso, ma devo andare avanti e continuare a lavorare sul modello e sulla posa (con Uraraka)".

Come si poteva immaginare, gli appassionati hanno subito commentato il post, congratulandosi con l'artista per il suo ottimo lavoro. Infine, se cercate del merchandise sulla serie, vi segnaliamo che sono disponibili le mascherine chirurgiche dedicate a My Hero Academia.