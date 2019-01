My Hero Academia: una nuova fan art immagina i Big Three da adulti

I Big Three del liceo Yuei sono pian piano diventati alcuni tra i personaggi preferiti dai fan di My Hero Academia. Sarete quindi lieti di ammirare una nuova fan art che li immagina in versione adulta, come già accaduto con un precedente disegno dedicato ad altri protagonisti.

I Big Three del liceo Yuei sono, ovviamente, Mirio Togata, Tamaki Amajiki e Nejire Hado. Come i fan ben sapranno, essi sono i tre studenti più forti del liceo Yuei e frequentano il terzo anno dell'istituto. Li abbiamo visti negli episodi conclusivi della Stagione 3 di My Hero Academia, quando si sono presentati alla classe 1-A.

Di questi è sicuramente Mirio Togata ad essere il più esuberante e irruento. Il giovane possiede un quirk che gli dona la capacità di diventare intangibile, un potere che si rivela a dir poco micidiale in battaglia. Tamaki è invece il suo migliore amico e possiede la capacità di trasformare le parti del proprio corpo in ciò che ha mangiato in precedenza. Nejire può invece convertire la propria vitalità in onde d'urto.

I Big Three avranno un ruolo piuttosto centrale nella Stagione 4 di My Hero Academia, che esordirà nel mese di ottobre 2019 e ci porterà attraverso l'arco narrativo di Overhaul.