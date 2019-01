My Hero Academia, una provocante Midnight prende vita grazie a una cosplayer!

Questo è uno dei casi in cui l'opera di un artista, mangaka o regista, riceve il giusto riconoscimento per la sua popolarità. My Hero Academia, manga originale nato dalla fantasia e dalla penna di Kohei Horikoshi, ha catturato sin dal suo debutto l'attenzione di un numero incredibile di persone.

La sua popolarità è dovuta a diversi fattori, tra cui rientra l'incredibile design dei personaggi e chi meglio dei cosplayer potrebbero rendere onore all'opera di My Hero Academia e ai suoi eroi? Tutti noi abbiamo un personaggio preferito e sicuramente questa cosplayer ha riscosso un certo successo tra i fan interpretando uno di questi.

Conosciuta con il nome di Katyuska Moonfox (@Katyuskamoonfox), l'artista cosplay è riuscita a dare vita a una delle eroine più provocanti e particolari del manga. Armata di frustino, nell'immagine in calce all'articolo possiamo ammirare una Midnight alquanto accattivante e con lo sguardo ammiccante. L'outfit di tale eroina ("vietata ai minori"), così come il suo stravagante Quirk, non passano di certo inosservato nella serie, con abiti aderenti color carne e corsetti di pelle.

I commenti dei fan non hanno di certo tardato ad arrivare e non si può dire che la cosplayer non sia riuscita nella sua impresa di dar vita alla magnetica e affascinante Pro Hero, voi che ne pensate? Questo è solo uno dei tanti personaggi interpretati dall'artista, molti altri sono visibili sul suo profilo Twitter.

Nell'attesa che il quarto capitolo di My Hero Academia faccia il suo debutto a ottobre prossimo, ricordiamo che le prime tre stagioni, tutte prodotte presso studio d'animazione BONES, sono disponibili sulle piattaforme streaming di Crunchyroll e Hulu sia in lingua originale con sottotitoli, che doppiata.