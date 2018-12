My Hero Academia: una teoria suggerisce un colpo di scena oscuro per Deku

Il fandom di opere come My Hero Academia possiede una fantasia davvero fervida: è il caso di una recente fan theory che coinvolge il protagonista, Deku. Secondo la teoria in questione, il nostro eroe potrebbe essere presto vittima di un colpo di scena davvero tragico.

Un utente su Reddit, infatti, ha ipotizzato che Midoriya potrebbe essere il fantomatico traditore, la talpa che permette all'Unione dei Villain di colpire il liceo Yuei indisturbati. Ovviamente Izuku si renderebbe protagonista di un simile atto solo inconsapevolmente, ma quanto gli è accaduto negli ultimi capitoli del manga potrebbe aver gettato qualche indizio.

Ci sono buone possibilità, infatti, che il One for All abbia creato un legame tra Deku e All for One. Lo capiamo soprattutto dal fatto che, nel capitolo 209, il boss dei Villain (rinchiuso nel carcere di massima sicurezza) afferma di poter ascoltare la voce del suo fratellino proveniente dal passato: secondo la teoria, si tratta di un riferimento al misterioso sogno che il pupillo di All Might ha fatto tra i capitoli 192 e 193 e che quindi l'eroe e l'antagonista condividano in qualche modo una connessione mentale.

Insomma, la curiosa manifestazione del One for All nel braccio del protagonista avvenuta tra i capitoli 210 e 211 potrebbe essere anche una rappresentazione dell'influenza di All for One sul povero Midoriya. Come si evolverà questo rapporto?