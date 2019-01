My Hero Academia: una teoria svela l'affascinante nome da Pro Hero di Bakugo

Un fan ha ipotizzato, sulla base di alcune informazioni fornite dalla community giapponese, lo pseudonimo che Bakugo Katsuki potrebbe adottare una volta completati gli studi e diventato ufficialmente un Pro Hero. Andiamo quindi a vedere quale potrebbe essere il nome da eroe di uno dei protagonisti di My Hero Academia

Un eroe, per essere veramente tale e per diventare realmente memorabile, deve avere un nome che si imprima a fuoco nella mente del lettore. Questo è senza dubbio un punto su cui tutti concordano all'unanimità. Kohei Horikoshi non è di parere diverso, dato che in My Hero Academia gli pseudonimi sono della massima importanza per la carriera di un Pro Hero. Cosa sarebbe stato il Simbolo della Pace se il suo nome non fosse stato All Might?

Anche gli studenti, come sappiamo, deve scegliere un nome per quella che sarà la loro futura vita nel mondo dell'eroismo professionistico. Tra tutti i protagonisti di My Hero Academia però, ce n'è uno che sta facendo più difficoltà degli altri ad arrivare ad un nome soddisfacente: Bakugo Katsuki. Quando è arrivato il momento di scegliere e di sottoporre il nome a Midnight, Bakugo ha scelto l'opinabile "Re Assassino delle Esplosioni", venendo respinto.

Ora, grazie all'ipotesi di un utente di Reddit, potremmo avere qualcosa che vada bene. Canadakeroro nella sua teoria scrive quanto segue, senza risparmiare anche qualche informazioni sulle intenzioni originali dell'autore:

"Una curiosità: Bakugo veramente ha già un nome da Pro Hero non ufficiale all'interno della community giapponese, e cioè Bakushinchi. Significa letteralmente "centro dell'esplosione", ed è traducibile in inglese come Ground Zero o come Hypocenter.

In verità è il nome che Horikoshi voleva dare al personaggio, ma non è mai diventato canonico, rimanendo comunque in molte delle fan art giapponesi, ed è considerato come il suo nome ufficiale a questo punto.

Non riesco ad immaginarmi come Horikoshi possa arrivare a concepire un nome migliore per Bakugo."

Che ne pensate della possibilità che Bakugo finisca per chiamarsi realmente così? Preferireste Ground Zero o Hypocenter?