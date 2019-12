My Hero Academia: Una teoria potrebbe aver svelato il geniale nome da eroe di Bakugo

Il nome da eroe di Bakugo è uno dei misteri più strani del franchise di My Hero Academia. Per chissà quale motivo, infatti, Kohei Horikoshi sta riservando grande segretezza nei riguardi del mitico nickname del personaggio più ribelle dell'opera. Tuttavia, un fan potrebbe essere riuscito a svelare l'arcano.

Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia si è tornati, anche solo per un istante, a parlare del nome da Hero di Bakugo, sottoposto a innumerevoli teorie da parte degli appassionati. Ad ogni modo, c'è né una in particolare che necessità una discreta attenzione poiché si sposa perfettamente con l'esplosiva personalità del personaggio. Riportata da un fan, un certo Sol Empireo, l'ipotesi qui segue:

"Il nome da Hero di Bakugo dovrebbe essere Katsu. Si ispira fortemente sia al suo nome reale (Katsuki) che al soprannome con il quale lo chiama Deku (Ka-chan). Ma, la cosa più importante, è il significato, ovvero "Vittoria". È stato proprio All Might -colui che vince ad ogni costo- a indirizzarlo nella via per diventare un eroe e, allo stesso tempo, è l'obiettivo ultimo a cui Bakugo punta ad arrivare."

Una teoria molto interessante, che potrebbe trovare fondamento in un soprannome genuino ma allo stesso tempo adeguato per il carattere di un personaggio che ambisce a diventare il migliore. E voi, invece, cosa ne pensate di questa ipotesi, la trovate adeguata? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.