My Hero Academia: una wrestler ha combattuto e vinto in cosplay!

Sembra che My Hero Academia riscuota consensi non solo nel grande pubblico, ma anche tra le celebrità. Per la precisione, parliamo di una famosa wrestler che - di recente - ha combattuto e vinto sfoggiando un cosplay dedicato ai personaggi dell'opera di Kohei Horikoshi.

Parliamo, nello specifico, di Leva Bates, che ha recentemente difeso il titolo di campionessa di wrestling con indosso un outfit che a molti ricorderà esplicitamente My Hero Academia. La lottatrice, infatti, ha indossato una delle iconiche tute da allenamento del liceo Yuei: si tratta delle vesti blu a righe bianche e rosse che abbiamo più volte visto sui protagonisti dell'anime e del manga.

L'unica, effettiva differenza è che il costume di Bates sembra estremamente più succinto delle tute che abbiamo visto addosso a Deku, Uraraka e gli altri studenti delle classi 1-A e 1-B: la wrestler ha infatti lasciato scoperto il ventre e sbottonato leggermente l'outfit all'altezza del petto.

Che ve ne pare? Siete contenti che anche una celebrità abbia omaggiato My Hero Academia? Ricordiamo che la terza stagione animata si è conclusa questo autunno con il 25° episodio, mentre la quarta dovrebbe debuttare nella primavera del 2019. Il manga è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.