My Hero Academia: l'Unione dei Villain si mette in mostra in un nuovo teaser promozionale

Il momento più atteso della quinta stagione anime è stato l'arco narrativo intitolato My Villain Academia, una saga che ha spianato la strada ai futuri eventi e che ha rafforzato più che mai il gruppetto di criminali guidato da Tomura Shigaraki. L'Unione dei Villain si riunisce in un teaser promozionale!

La Stagione 5 di My Hero Academia, conclusasi ormai da diverse settimane, è stata caratterizzata da un arco narrativo che ha momentaneamente abbandonato i protagonisti principali per concentrarsi sui componenti dell'Unione dei Villain. Nella parte finale della stagione, gli spettatori hanno scoperto le origini di Shigaraki, Toga e gli altri, assistendo inoltre alla loro crescita personale e al potenziamento dei loro Quirk.

In attesa dell'arrivo della nuova stagione animata, recentemente presentata da una spettacolare key visual, in Giappone è stato organizzato un evento speciale, i cui protagonisti saranno proprio i membri della League of Villain.

La clip, che potete ammirare in calce all'articolo, ritrae i componenti del gruppo criminale, Shigaraki, Dabi, Toga, Twice, Spinner e Mr. Compress, alcune delle scene più epiche della Stagione 5, e i Villain in abito classico. Nel corso dell'evento, i doppiatori originali dell'Unione dei Villain saliranno sul palco per presentare i dietro le quinte della saga, e probabilmente anche alcune nuove informazioni per la Stagione 6.

E voi, avete apprezzato My Villain Academia? Vi lasciamo a un cosplay estremamente realistico di Toga dii My Hero Academia.