My Hero Academia: l'Unione dei Villain prende vita in questo cosplay

I supereroi sorvegliano il mondo di My Hero Academia, ma cosa sarebbero senza i Villain che seminano il terrore? Con i loro design eccezionali e piani malvagi, Dabi, Himiko Toga, Shigaraki Tomura e il loro gruppo di criminali dai poteri sovrannaturali sono accomunati da un'infanzia difficile e sono pronti a prendere la loro rivincita.

Himiko Toga, apparentemente una ragazza dolce e innocente, è un'avversaria temibile e imprevedibile: il suo quirk le permette di trasformarsi in altre persone dopo aver bevuto il loro sangue. D'altro canto, con il suo aspetto enigmatico e il carattere glaciale, Dabi ha sua capacità di generare e manipolare il fuoco, ma sono i suoi legami profondi con il mondo degli eroi che lo rendono davvero intrigante. Questi due personaggi sono capitanati da Shigaraki Tomura: vediamo insieme questo gruppo nel cosplay di gruppo creato dai cosplayer italiani sissi.kjx_510, shoricosplay e hangezoe14th.

I cosplay di Shigaraki Tomura, Himiko Toga e Dabi da My Hero Academia incarnano l'essenza crudele di questi tre personaggi. Il primo, leader carismatico e instabile dell'Unione dei Villain, è simbolo di caos e distruzione. Il suo desiderio di distruggere il mondo degli eroi e di creare un nuovo ordine basato sull'anarchia lo rende un nemico da non sottovalutare, è la sua complessità emotiva ad attirare l'attenzione del pubblico.

Tuttavia, non tutti i membri dell'Unione dei Villain sono completamente malvagi: pur manifestando un comportamento disturbante e spesso violento, Toga sembra essere mossa da un desiderio profondo di connessione e comprensione, anche se espressa in modo distorto. Il suo rapporto con Twice in My Hero Academia dimostra che è animata da una profonda bontà, seppur nascosta.



Allo stesso modo, Dabi e Shigaraki hanno dovuto fare i conti con una realtà crudele che non ha saputo apprezzarli per la loro reale essenza, lasciandosi corrompere. Perché in My Hero Academia Shigaraki si gratta continuamente? La risposta non è affatto scontata!