My Hero Academia: l'Unione dei Villain risplende nell'artwork di Yoko Akiyama

Nella sesta stagione di My Hero Academia il Fronte di Liberazione del Paranormale sta mettendo a ferro e fuoco la società degli eroi. Tomura Shigaraki non è tuttavia sempre stato al comando di un esercito così vasto e potente. Torniamo ai tempi dell'Unione dei Villain con l'omaggio realizzato dal sensei Yoko Akiyama.

Agli albori della saga, All For One aveva posto Shigaraki al comando di una manciata di uomini, tutti con ideali e scopi diversi. In particolare, la squadra principale era composta da Dabi, Himiko Toga, Twice, Spinner e Mr. Compress. Sarà solamente nella Stagione 5 di My Hero Academia, nello specifico nell'arco narrativo intitolato My Villain Academia, che sconfiggendo il Meta Liberation Army di Re-Destro Shigaraki riuscirà a mettersi alla guida di un esercito di villain.

In ogni caso, il gruppetto composto da Shigaraki, Dabi, Toga, Twice, Spinner e Mr. Compress è stato omaggiato da Yoko Akiyama. L'ex assistente di Kohei Horikoshi, ora alla guida dello spin-off My Hero Academia Team-Up Missions, ha voluto omaggiare l'Unione dei Villain realizzando una splendida illustrazione inedita.

Nel disegno realizzato dal sensei vediamo dunque i sei cattivi tutti in fila, con Shigaraki come punta di diamante della formazione e Dabi subito a seguire. Uno di essi è però già caduto in My Hero Academia 6. Quanti altri periranno nella guerra attualmente in corso nell'anime? Vi salutiamo lasciandovi al trailer dell'ottavo episodio di My Hero Academia 6.