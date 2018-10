My Hero Academia: uno dei Big 3 ha scatenato le polemiche tra i fan

La terza stagione di My Hero Academia si è appena conclusa con uno straordinario successo e la presentazione dei Big 3; c'è però un piccolo neo nell'evento centrale del finale, ed ha a che fare con il personaggio di Nejire Hado. Nel suo character design il seno è stato evidentemente ingrandito, cosa che ha suscitato l'indignazione dei fan.

Nell'episodio conclusivo della terza stagione del popolarissimo anime My Hero Academia abbiamo assistito alla presentazione dei Big 3, e cioè dei tre studenti più quotati della U.A. High School. Membro dello straordinario trio di supereroi è anche la studentessa Nejire Hado, che si è presentata ai fan con i suoi lunghissimi capelli viola e il volto sorridente e rilassato. Sfortunatamente non sono questi i dettagli che hanno catturato l'attenzione dei fan, che non hanno avuto difficoltà a notare la sostanziale differenza tra la forma del seno del personaggio disegnato da Horikoshi e quello trasposto nell'anime.

La parte del corpo in questione è stata visibilmente ingrandita nell'adattamento, che accentua la femminilità del personaggio senza una reale motivazione. Molti fan non hanno mancato di far notare la curiosa modifica, sollevando polemiche di cui lo studio Bones non aveva di certo bisogno in questo particolare momento storico. A gettare benzina sul fuoco concorre anche il siparietto con Minoru Mineta, che viene mostrato mentre osserva malizioso il petto della ragazza.

Sui social i commenti non si sono lasciati attendere, con gli appassionati che si sono schierati contro la scelta nella maggioranza dei casi, anche se non sono mancati quelli che hanno minimizzato l'accaduto. E voi? Cosa pensate della scelta dello studio Bones?

My Hero Academia è una serie animata giunta alla terza stagione, con la quarta già ufficializzata e in lavorazione. Il manga da cui è tratta è disegnato da Kohei Horikoshi. in Italia è stata trasmessa in simulcast su VVVVID e in italiano su Italia 2 dal settembre di quest'anno.