My Hero Academia, Uraraka diventa Bakugo in un cosplay?

Il mondo di Kohei Horikoshi continua ad arricchirsi settimana dopo settimana nel suo immaginario supereroistico e serializzato su Weekly Shonen Jump, grazie al suo piccolo capolavoro My Hero Academia. Il suo successo, tuttavia, non potrebbe essere altrimenti se non tramite una community tanto viva e accesa.

Dopo aver ammirato in tutto il suo splendore una deliziosa Todoroki al femminile, il mondo dei cosplayer continua indisturbata la propria arte tramite le capacità interpretative degli appassionati. L'ultima genialata, perché è anche così che possiamo chiamarla, è firmata SaraMeiKasai, un utente su Reddit che ha condiviso una foto sul noto portale. La sua personale interpretazione di Uraraka, che potete ammirare in fondo a questa pagina, è riuscita nel difficile intento di unire le caratteristiche principali del personaggio a quelle di Bakugo, in un mashup davvero divertente.

Infatti, la tipica acconciatura dell'aspirante Uravity si sposa perfettamente con il costume di Kacchan, anche mentre indossa i guanti esplosivi perfetti per incrementare la potenza dei suoi colpi. Il risultato in questione ha fatto impazzire la community, facendo realizzare alla giovane cosplayer oltre 11 mila manifestazioni di apprezzamento, un risultato davvero straordinario anche per il noto portale. Tra i commenti, inoltre, è possibile notare i centinaia di complimenti eseguiti alla ragazza per la stupenda interpretazione, complice una simpatia davvero non indifferente.

Sempre recentemente, da Reddit era uscito anche un bellissimo cosplay di Himiko Toga che vi invitiamo caldamente a recuperare.