My Hero Academia: Uraraka eredita il One For All in una fanart 'What if'

Nella Stagione 6 di My Hero Academia Deku ha capito la responsabilità del One For All, un potere nato per sconfiggere All For One e che probabilmente non potrà mai più essere ceduto a qualcun altro. Ma se invece di Izuku Midoriya, All Might avesse lasciato l'eredità di One For All a Ochaco Uraraka? Una fanart immagina questo "what if".

My Hero Academia 6 ha messo luce sulle precedenti Vestigia di One For All. Finalmente gli spettatori della serie anime hanno scoperto tutti i Quirk e i nomi dei possessori che in passato hanno combattuto All For One. Il One For All è dunque un Quirk coltivato nel corso degli anni, che metaforicamente riempie un bicchiere vuoto riversando in sé tutte le conoscenze del passato. A causa di questa caratteristica, One For All è un potere che meglio si adatta ai nati senza Quirk, come Toshinori Yagi e Midoriya.

Una fanart "what if" di My Hero Academia cambia tuttavia la storia dell'opera di Kohei Horikoshi. E se il One For All fosse stato ereditato da Uravity? Ai poteri delle precedenti Vestigia, il One For All si sarebbe affiancato al Quirk: Zero Gravity, permettendo a Ochaco ulteriori combinazioni e strategie da adottare in battaglia. Nell'artwork dell'artista @deb_amm, vediamo una Uravity straripante di potere sfruttare il One For All 100%.