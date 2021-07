My Hero Academia: Uraraka, Froppy e Nejire Hado in costume nel nuovo sketch dell'autore

L'episodio 5x16 di My Hero Academia ha debuttato sabato 17 luglio su Crunchyroll, e ha raccontato una storia originale scritta direttamente dal team dell'anime. La puntata in questione ha mostrato Uraraka, Tsuyu Asui e Nejire Hado durante il tirocinio presso le agenzie di Ryukyu e Selkie, e Horikoshi ha omaggiato il filler con un bellissimo sketch.

In calce potete dare un'occhiata allo sketch dell'autore, in cui è possibile vedere le due studenti della 1-A insieme a Nejire Hado, Selkie e Sirius, mentre si scattano un selfie in costume. Nella puntata filler i ragazzi di Bones hanno realizzato una scena in cui le ragazze e i Pro Hero si divertono in spiaggia, e il mangaka ha deciso di pubblicizzare l'episodio con questo dolcissimo artwork.

My Hero Academia 5 si concluderà con la puntata 25 in programma per sabato 18 settembre, e quello visto nell'episodio 16 dovrebbe essere il secondo e ultimo filler della stagione. Negli episodi 17 e 18, infatti, vedremo la conclusione dell'arco narrativo dell'agenzia di Endeavor, e subito dopo inizierà il My Villain Academia Arc con Re: Destro. Il secondo atto della storia si concluderà invece nel corso della stagione 6, mentre il terzo e ultimo atto inizierà nella Stagione 7, previa conferma da parte di Bones.

E voi cosa ne dite? Vi piace lo sketch di Horikoshi? Ditecelo nella sezione commenti!