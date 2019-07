My Hero Academia: Uraraka imita Superman nel nuovo sketch di Horikoshi

Ocharo Uraraka non è solo apprezzata all'interno del fandom di My Hero Academia, anche l'autore Kohei Horikoshi sembra provare simpatia per la giovane eroina dati i numerosi sketch a lei dedicati, e nell'ultimo realizzato viene rappresentata in maniera piuttosto peculiare.

L'autore ha postato l'illustrazione sul suo profilo Twitter, al fine di pubblicizzare una nuova action figure appena uscita. Lo sketch è in bianco e nero, ed è un chiaro riferimento al famoso supereroe della DC Comics: Superman.

La posa in cui è immortalata l'eroina, infatti, non lascia spazio all'immaginazione: Uraraka si toglie l'abito scolastico sotto il quale si scopre quello da eroe, un omaggio piuttosto lampante all'eroe di casa DC. L'artwork presenta la solita grande espressività che Horikoshi è in grado di fornire ai suoi personaggi, e il tratto appare pulito e privo di sbavature pur essendo uno sketch.

L'autore, è risaputo, nutre grande ammirazione per Marvel e DC Comics, e nel suo manga si possono trovare spesso dei riferimenti che citino questi due colossi o più generalmente la cultura cinematografica occidentale - molto cara all'autore.

Uraraka non si vede da un po' nel manga, come tutti gli protagonisti del resto, che sono stati momentaneamente scalzati dai villain per mettere in scena un arco esclusivamente dedicato a loro, dove le atmosfere dark e cupe regnano sovrane, soprattutto negli ultimi capitoli.

La saga corrente non sembra molto lontana dalla conclusione, e siamo curiosi di sapere cosa stiano combinando Deku e i suoi compagni, visti l'ultima volta in occasione dello scontro tra la Classe A e B, dove i personaggi hanno messo alla prova le loro abilità sviluppate fino a quel momento.

Sta per arrivare un nuovo spin-off di My Hero Academia, e dei nuovi dettagli sulla storia sono stati rivelati.