My Hero Academia: Uraraka diventa la nuova carta della Giovane Maga Nera di Yu-Gi-Oh!

My Hero Academia è una delle serie più popolari del panorama shonen contemporaneo e i fan hanno già pensato di trasferirne i personaggi e gli eventi in altri medium o anche in altri franchise. L'enorme varietà di caratteristiche, quirk e scene infatti permette ai ragazzi protagonisti del manga di Horikoshi di creare diversi mash-up.

Recentemente, un fan ha deciso di unire due brand della Shueisha: uno naturalmente è My Hero Academia, l'altro è nientedimeno che Yu-Gi-Oh. Il famoso gioco di carte, nato dal manga del 1996 di Kazuki Takahashi, sembra aver trovato infatti una nuova eroina.

Taco144 ha postato un'immagine su Reddit che raffigura una sua versione fan made della Giovane Maga Nera, carta tra le più famose di Yu-Gi-Oh e che faceva parte del deck di base del giovane protagonista Yugi Muto. Nella versione che potete vedere in calce, la Giovane Maga Nera è interpretata niente di meno che dalla protagonista femminile di My Hero Academia, cioè Ochaco Uraraka.

Ma non c'è solo l'immagine: infatti Taco144 ha preparato anche un video dove mette in risalto le caratteristiche della carta in versione olografica e di apprezzare al meglio la versione di Uraraka disegnata con lo stile del gioco di carte ancora famoso in tutto il mondo. Yu-Gi-Oh! tornerà nel prossimo anno con un nuovo anime per festeggiare i 20 anni di vita dell'anime che ha poi ispirato il famoso TCG. Invece, ultimamente Uraraka è stata uno dei personaggi più in risalto di My Hero Academia con cosplay di vario genere.