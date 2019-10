My Hero Academia: Uraraka Ochako prende vita in questo splendido cosplay

My Hero Academia è indubbiamente uno dei manga più apprezzati e amati di questi ultimi anni, un'epopea rivelatasi capace di conquistare fan in ogni angolo del mondo e che recentemente è tornato sulla bocca di tutti grazie a una quarta stagione della serie anime che promette indimenticabili scintille.

Come spesso capita in questi casi, molti dei lettori e degli spettatori che seguono l'opera non si fanno alcun problema a mettere in mostra il proprio amore per ciò che tanto apprezzano e anzi, spesso e volentieri sfoggiano la propria passione con gran vigore. Questa volta, però, ha essere finita sotto gli occhi del web troviamo Torairu (kalisiacos), una cosplayer che su Reddit ha voluto pubblicare il suo cosplay dedicato a Uraraka Ochako, che per chi non dovesse conoscere l'opera di riferimento è una delle co-protagoniste della serie.

Come visibile nell'immagine posta a fondo news, il lavoro fatto è semplicemente splendido e mette in mostra la nostra Uraraka con gli abiti indossati nel corso delle normali giornate scolastiche, con un risultato che ha ovviamente saputo conquistare numerosissimi fan.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata in un mondo dove per gli umani è divenuto normale possedere superpoteri chiamati Quirk. Nonostante tutto, alle volte capita che una persona possa nascere senza presentare alcuna abilità unica, condizione in cui versa anche Midoriya Izuku, studente che ha lentamente visto il suo sogno di divenire un Pro Hero sgretolarsi un pezzo alla volta. Eppure, non tutto è perduto e un inaspettato incontro potrebbe per cambiare per sempre la sua vita.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione della terza puntata di My Hero Academia. Nel corso di questi ultimi mesi è stato inoltre annunciato un nuovo film dedicato al franchise e intitolato My Hero Academia: Heroes Rising.