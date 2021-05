My Hero Academia: e se Uraraka avesse il One for All? Una fanart mostra la sua potenza

Il quirk di All Might, One for All, è stato passato nei primi capitoli del manga di My Hero Academia a Izuku Midoriya, un ragazzino senza quirk. Allenandosi e capendo come funziona questo potere, Deku è riuscito a sfruttarne sempre meglio il potenziale. È ancora lontano dal 100% e una discussione sul One for All recente ha spiegato anche il perché.

Di conseguenza sarà quasi impossibile vedere il One for All ad altre persone al di fuori di Deku. Il manga di Kohei Horikoshi potrebbe concludersi con la morte del protagonista e del quirk, ma ai fan è consentito sognare altre soluzioni. C'è chi immagina un passaggio a Bakugo, chi a una nuova generazione, e qualcuno vorrebbe vederlo anche nelle mani di Ochako Uraraka.

La coprotagonista di My Hero Academia è già dotata di un quirk di controllo della gravità, ma come sarebbe nel manga se avesse in dote anche il One for All? Una fan art di Debby-san dimostra come se la caverebbe l'eroina in queste condizioni. In basso c'è il tweet con una Uraraka che indossa il classico costume bianco e blu, ma in più è avvolta da lampi viola simbolo del quirk in precedenza appartenuto ad All Might, mentre solleva un masso gigante da scagliare contro i nemici.

Un'alternativa che non vedremo mai, ma che è stata sicuramente ben illustrata. Intanto Uraraka sarà uno dei personaggi a cui fare attenzione nella prossima fase di My Hero Academia.