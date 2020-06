My Hero Academia: Uraraka ottiene il One for All, ecco come sarebbe secondo un fan

Izuku Midoriya ha ottenuto il One for All da All Might all'inizio di My Hero Academia. Il protagonista ha ancora problemi nell'usarlo, essendo il suo fisico non ancora abituato al nuovo potere, ma pian piano sta incrementando la sinergia con questo quirk leggendario. L'ottavo possessore del One for All ha però rischiato di non ottenerlo.

Infatti All Might inizialmente aveva scelto di diventare un professore alla Yuei per trovare un candidato ottimo per ereditare il suo quirk. E Mirio Togata era uno dei candidati più di spicco. Ma cosa sarebbe successo se l'eroe leggendario avesse trovato un certo studente, o meglio una studentessa alla Yuei a cui passare il One for All?

Il fan Zol ha deciso di affidare il One for All a Ochaco Uraraka, coprotagonista di My Hero Academia e dotata del quirk gravità. Tramite un'illustrazione modificata al computer, possiamo vedere Uraraka con il One for All nell'immagine in basso. Prendendo come base una delle scene del Festival dello Sport della Yuei, la ragazza inizia a usare il One for All che si manifesta con dei lampi rosa e viola, a differenza di quelli azzurri e verdi di Izuku. Non sapremo mai come sarebbe stato il manga di My Hero Academia con Uraraka protagonista, ma di sicuro sarebbe stata una scelta atipica.

Al momento però nel manga, il One for All è in pericolo dato che Horikoshi sta iniziando la battaglia più importante.