My Hero Academia: Uraraka si prepara per la piscina nel cosplay di Sammys

In estate uno degli argomenti principali è il mare. Non c'è niente di meglio di un bagno rinfrescante per limitare l'arsura e le cosplayer in costume da bagno aiutano a calarsi in questa ottica. Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo infatti presentato il cosplay di Fujiwara e quello di Asuka in costume, ma ora è il turno di My Hero Academia.

L'estate infatti tecnicamente non è finita e quindi c'è ancora spazio per i cosplay in costume da bagno. La protagonista di oggi è Ochako Uraraka, una delle spalle più importanti di My Hero Academia. Durante la serie si è presentata sempre con l'uniforme scolastica, con il costume da eroina oppure in abiti casual, mentre soltanto in spin-off ed extra fanservice è stata vista in costume da bagno.

La cosplayer Sammyscosplay, nota per aver interpretato vari personaggi tra ONE PIECE e altri anime famosi, stavolta ha deciso di fare un tuffo in piscina e presentarci il suo cosplay di Uraraka in costume da bagno. La foto che aveva preparato per lo scorso Viencon la vede indossare la parrucca che riproducono i capelli della ragazza di My Hero Academia e un costume a due pezzi molto semplice con alcune stampe sopra su base bianca. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema My Hero Academia?