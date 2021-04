My Hero Academia: Uraraka sembra reale nel cosplay di Nymphahri

Da non molto tempo il manga di My Hero Academia ha raggiunto il climax, o quantomeno ha iniziato a puntare direttamente verso il finale. Ad ogni modo, alla luce della grande mole di domande in attesa di risposta, questa conclusione non arriverà poi tanto a breve e non è da escludersi un lungo e finale arco narrativo.

Mentre Deku continua a mostrare la sua crescita negli ultimi capitoli, nel frattempo l'autore Kohei Horikoshi si sta prendendo del tempo per raccontare i miglioramenti del suo protagonista prima di riportare i riflettori sui compagni di classe di Midoriya. Ad ogni modo, gli ultimi avvenimenti del manga hanno notevolmente alzato l'asticella dell'opera che da ormai diversi mesi sta divertendo e affascinando sempre più lettori in tutto il mondo.



Questo si traduce anche in un notevole incremento della popolarità e in dirette manifestazioni di creatività. A tal proposito, recentemente la cosplayer Nymphahri ha condiviso sul celebre social di Reddit la sua ultima interpretazione personale di un personaggio a tema My Hero Academia. L'eroina che l'artista ha omaggiato è Uravity, nome in codice di Uraraka. L'interpretazione in questione, che potete ammirare nella foto allegata in calce alla notizia, ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei fan che hanno trovato una forte somiglianza tra il cosplay e il personaggio originale.



E voi, invece, siete d'accordo con l'opinione dei fan, vi piace questo cosplay di Nymphahri? Fatecelo sapere come un commento qua sotto