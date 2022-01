My Hero Academia: Uraraka solare e spensierata nel cosplay della giapponese Miyan

Ochako Uraraka è la protagonista femminile per eccellenza di My Hero Academia. Seppur ci siano altre figure femminili di rilievo nella serie creata da Kohei Horikoshi, è lei quella che ha più spazio ed è apparsa per prima nella storia, legandosi inoltre molto saldamente al protagonista Izuku. E non è un caso se la ship Uraraka x Deku è molto amata.

Molto lo si deve proprio al carattere della ragazza, decisa quando serve ma comunque affettuosa e tenera, con pregi e difetti ma anche tanta voglia di aiutare chi è in difficoltà. Grazie a Deku, lei decide quale sarà il suo percorso da hero, salvando i suoi colleghi di My Hero Academia, e ne ha già dato prova più volte. Il suo quirk Gravity diventa quindi un vero e proprio sostegno non solo per le vittime dei vari incidenti ma anche per i suoi amici eroi.

La giapponese Miyan si è calata nei panni dell'eroina di My Hero Academia in versione scolastica con tutta la sua solarità. La foto della cosplayer disponibile in basso presenta così un cosplay di Ochako Uraraka con gli abiti della Yuei e pronta ad attivare il suo quirk con un sorriso stampato sul volto. Speriamo di vedere Uraraka e Deku insieme a fine manga, per la gioia di tantissimi lettori di My Hero Academia.