My Hero Academia: Uraraka torna cheerleader nel cosplay di Natalia Kat

In My Hero Academia abbiamo conosciuto Ochako Uraraka, probabilmente il futuro interesse romantico di Deku. Ma è anche la coprotagonista femminile del manga e dell'anime e in più occasioni ha mostrato di cosa è capace.

Il quirk di Uraraka ha ancora tanti segreti da svelare, ma l'eroina di My Hero Academia è capace di attirare anche grazie al suo fisico. Come ricorderete, durante la saga del Festival Sportivo della Yuei, Uraraka e le altre ragazze della 1-A furono coinvolte in un particolare scherzo di Mineta. Furono infatti costrette a indossare una divisa da cheerleader e a esibirsi.

A distanza di tanti anni, rivediamo Ochako Uraraka da cheerleader con un cosplay. La realizzazione che potete osservare in basso è ad opera di Natalia Kat che ha raggranellato quasi 5000 like. Come visto nell'anime e nel manga di My Hero Academia, Uraraka indossa una maglietta corta arancione e con la scritta U A in verde, e poi ha la gonna sempre dello stesso colore. Oltre i capelli castani che le scendono sul viso, si può notare anche un po' di trucco che arrossisce leggermente due punti in particolare delle guance, proprio come accade alla controparte fumettistica.

Anche in questa foto Uraraka sembra divertirsi, chissà se la rivedremo al secondo anno della Yuei così.