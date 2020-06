My Hero Academia: Uraraka e Tsuyu nel doppio cosplay di Mangoecos e Pockythief

Le sei ragazze della sezione 1-A della Yuei hanno tanti fan nel mondo reale. Kohei Horikoshi è infatti riuscito a far distinguere sia a livello di fisico che di carattere le protagoniste femminili di My Hero Academia. Inevitabilmente molta attenzione va verso Ochaco Uraraka, la coprotagonista e possibile interesse amoroso di Deku, e Tsuyu Asui.

In attesa di aggiornamenti dalla quinta stagione di My Hero Academia, che arriverà non prima del 2021, i fan possono rivedere le due protagoniste dell'anime rivedendone gli episodi o leggendo il manga. Oppure apprezzare le realizzazioni del mondo dei cosplay.

Due ragazze piuttosto popolari in rete, Pockythief e Mangoecos, hanno infatti deciso di unire le forze e presentarsi insieme sui propri account Instagram con un doppio cosplay su Ochaco Uraraka e Tsuyu Asui. Vestite con la classica divisa della Yuei composta da una maglietta nera, una giacca blu e bianca con dettagli rossi e un pantalone blu con strisce bianche, le due cosplayer si erano già calate in questo mondo di supereroi. Le due eroine di My Hero Academia sembrano pronte alla battaglia per il festival sportivo.

Cosa ne pensate delle due foto che vedete in basso? Pockythief aveva realizzato Nejire Hado, mentre Mangoecos aveva vestito i panni di una sexy Camie Utsushimi.