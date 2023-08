My Hero Academia: Uraraka diventa una vigilante oscura in una fanart 'What If'

La società degli eroi sorridente formata da All Might non esiste più. Il mondo di My Hero Academia è diventato sempre più oscuro, tanto da portare il suo protagonista Izuku Midoriya a prendere una scelta tanto dura, quanto necessaria, allontanarsi dai suoi amici per diventare un vigilante oscuro.

Conscio della pericolosità del suo One For All e di essere la preda degli attacchi di All For One e Tomura Shigaraki, Deku entrò in un periodo Dark che modificò sostanzialmente il suo modo di agire e di comportarsi. Il periodo di Dark Deku lo abbiamo rivissuto nella Stagione 6 di My Hero Academia solo di recente, ma se le cose fossero andate diversamente? Un fanart "What If" immagina Dark Ochaco.

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia Uraraka ha salvato Toga, che a sua volta ha usato il suo potere a fin di bene per la prima volta. Il comportamento di Uravity poteva tuttavia essere diverso, reagendo in malo modo agli attacchi della villain. È proprio questo lo scenario distopico che immagina l'artista.

Nell'artwork fanmade che trovate in calce all'articolo vediamo una Uravity Vigilante, con tanto di occhialini commemorativi di Tsuyu Asui, decisa a non lasciar morire più nessuno e a salvare tutti i suoi amici. Che ve ne pare di questa situazione ipotetica, si addice al personaggio di Ochaco? Se avete gradito questa immagine, ecco un altro "What If" da My Hero Academia con Dark Shoto.