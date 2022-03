My Hero Academia: è Uraraka VS Himiko Toga in una fan art di un assistente di Horikoshi

La linea che unisce Ochako Uraraka a Himiko Toga ha preso forma per la prima volta durante l'assedio dei villain al campo d'allenamento estivo dei giovani eroi. Una Toga che aveva appena fatto il suo ingresso nella League of Villain, insieme agli altri volti noti di My Hero Academia, incrociò proprio Uravity nel fitto della foresta.

Iniziò subito una simpatia unilaterale da parte di Toga, che ha poi usato il potere di Uraraka per battere Curious recentemente in My Hero Academia stagione 5, evolvendosi. Con il nuovo incontro durante la guerra, è ormai diventato palese che Uraraka e Himiko Toga si affronteranno nell'ultimissima fase di My Hero Academia.

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia sembrano confermare questa tesi, con Toga e Uraraka che saranno una contro l'altra dopo la divisione delle forze. Uno degli assistenti di Kohei Horikoshi, l'autore del manga, ha deciso già di rendere realtà questa battaglia. La fan art di Toga VS Uraraka di Nagatomo ha fatto il giro della rete, essendo lui ormai abituato a disegnare seguendo lo stile del suo sensei e sapendo in anticipo ciò che succederà. In questo caso abbiamo quindi Uraraka pronta ad attaccare mentre Toga sembra quasi imbarazzata per la sua vicinanza.

My Hero Academia viene pubblicato ogni domenica su MangaPlus ufficialmente e nelle prossime settimane potrebbe presentare proprio questa battaglia.